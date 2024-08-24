Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
Захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах
фото з відкритих джерел

Україна знову продемонструвала, що різні «червоні лінії», спроектовані Путіним, – це не що інше, як химера

Наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. Про це пише CNN.

На думку, генерал-майора у відставці Міка Раяна, мета вторгнення ЗСУ – показати, що «перемога Росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати».

Раян також закликав не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.

«ЗСУ розбили популярну думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни», – ідеться в публікації.

Водночас, за словами, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Матьє Булега, Курська операція є цінним способом «перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування».

«Україна знову продемонструвала, що різні «червоні лінії», спроектовані Путіним, – це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну», – додав Раян.

Ще одна перевага України внаслідок наступу на Курщину – захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

Читайте також: Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
Теги: Верховна Рада армія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент перемога обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися до східної частини Комарівки
Українські військові просунулися по всьому виступу в Курській області – ISW
Вчора, 06:39
Під керівництвом Ротаня молодіжна збірна України провела 47 матчів, а олімпійська збірна – 11 матчів
Ротань покинув посаду головного тренера олімпійської футбольної збірної України
13 серпня, 20:31
РФ ввела режим контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Бєлгородської областей
Операція у Курській області: Росія евакуювала понад 76 тис. людей
11 серпня, 13:54
Опитування показало, що Гарріс збільшила свою перевагу
Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа в опитуванні
9 серпня, 15:13
На геолокаційних кадрах видно пошкоджену та покинуту бронетехніку росіян
Бойові дії на Курському напрямку: дезінформація та реальні загрози
7 серпня, 10:20
Гарріс заявила, що «американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду»
Гарріс прокоментувала висловлювання Трампа про її расову приналежність
1 серпня, 09:09
Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу
Зеленський підписав закон для реструктуризації державного боргу
31 липня, 16:52
«Китай продемонструє світові, що його «м’яка сила» діє ефективніше «жорсткої сили» Штатів»
Китай із задоволенням організує Другий саміт миру. І ось чому
28 липня, 19:00
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
26 липня, 17:22

Події в Україні

Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото
Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото
Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни
Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
Reuters: Україна та Росія готують обмін 115 полоненими
Reuters: Україна та Росія готують обмін 115 полоненими
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)
Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
38K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
38K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
27K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
24K
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
16K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua