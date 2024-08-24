Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN

Україна знову продемонструвала, що різні «червоні лінії», спроектовані Путіним, – це не що інше, як химера

Наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. Про це пише CNN.

На думку, генерал-майора у відставці Міка Раяна, мета вторгнення ЗСУ – показати, що «перемога Росії не є неминучою, і що Україна може битися і перемагати».

Раян також закликав не тільки зберегти підтримку, а й ще більше послабити обмеження на використання переданої зброї.

«ЗСУ розбили популярну думку прихильників України про те, що у неї мало шансів повернути більшу частину своєї території. На думку Києва, Курська операція показує, що українська армія заслуговує на постійну, швидшу і кращу підтримку з боку союзників, оскільки вона може змінити перебіг війни», – ідеться в публікації.

Водночас, за словами, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики Матьє Булега, Курська операція є цінним способом «перевірити больовий поріг Путіна та інші форми стримування».

«Україна знову продемонструвала, що різні «червоні лінії», спроектовані Путіним, – це не що інше, як химера, покликана зміцнити політичну боязкість Заходу щодо ухвалення рішень про війну», – додав Раян.

Ще одна перевага України внаслідок наступу на Курщину – захоплення російської території покращує позиції України на будь-яких переговорах, а також слугує страховкою на випадок, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і спробує нав'язати Україні мирне врегулювання.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.