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«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Висока ймовірність обстрілів»: Нацполіція застерегла українців напередодні свят
Посольство США в Україні раніше попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України якраз під символічні дати
фото з відкритих джерел

Нацполіція звертається до громадян з проханням реагувати на сигнали тривоги

До Дня державного прапора України та Дня незалежності України на території держави, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів. Національна поліція готова забезпечити безпеку під час відзначення державних свят, йдеться у повідомленні пресцентру.

«Усі підрозділи Нацполіції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки в умовах воєнного стану», – про це повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв.

⁠Керівник департаменту наголосив, що в ці дні існує висока ймовірність нанесення країною-агресором чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів «Повітряна тривога» або «Ракетна небезпека».

До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби.

Нацполіція також звертається до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

Нагадаємо, став відомий план заходів на День державного прапора та День незалежності по регіонах України. Детальна програма є в розпорядженні «Главкома».

До слова, посольство США в Україні попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України найближчими днями. 

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Теги: тривога небезпека поліція День Незалежності посольство росія

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