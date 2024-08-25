Іноземні журналісти підрахували, скількох росіян вдалося взяти в полон на Курщині

Згідно з аналізом, щонайменше 247 військових РФ потрапили в полон у Курській області

Журналісти проаналізували фото й відео, які знімали українські військові

Журналісти видання Washington Post переглянули сотні фото й відео з росіянами, яких узяли в полон під час наступу української армії на Курську область РФ. Згідно з їхніми оцінками, у полон потрапили понад 240 російських військових. Про це йдеться в матеріалі WP.

Журналісти проаналізували фото й відео, які знімали здебільшого українські військові, а також фотограф WP, який побував у в’язниці в Україні, де розмістили полонених росіян.

Згідно з аналізом, щонайменше 247 військових РФ потрапили в полон у Курській області, що підтверджує заяви українських посадовців, які говорили про захоплення сотень росіян.

Водночас журналісти зазначають, що нові відео та фотографії з полоненими росіянами й надалі з’являються в мережі. Крім того, видання не брало до уваги ті кадри, які журналісти не змогли перевірити незалежно. Це означає, що фактична кількість російських полонених під час наступу на Курщину набагато більша.

Начальник в’язниці на північному сході України, де утримують російських військових, захоплених на Курщині, розповів журналістові WP, що за 10 днів цього місяця через його в’язницю пройшли 320 росіян.

За його словами, близько 80 відсотків російських солдатів, яких утримують в українській в'язниці, є строковиками.

Раніше аналітики DeepState з’ясували, які сили Росія перекинула на Курщину.

Також у Курській області один український боєць за добу зміг переконати понад 10 росіян здатися у полон.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

Президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.