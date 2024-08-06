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У Росії стався черговий прорив дамби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Росії стався черговий прорив дамби
Рятувальники рекомендують місцевим жителям Дальнереченська, які постраждали від повені, евакуюватися
фото:The Moscow Times

В адміністрації Дальнереченська попередили, що вода прибуватиме ще протягом одного-двох днів

У місті Дальнереченськ Приморського краю в ніч проти 6 серпня прорвало дамбу. У будівлі місцевої школи підготовлено пункт тимчасового розміщення постраждалих від повені. Про це повідомляє  The Moscow Times. 

«Рятувальники рекомендують місцевим жителям евакуацію, але кожен вирішує сам», – уточнив представник російського відомства.

В адміністрації Дальнереченська попередили, що вода прибуватиме ще протягом одного-двох днів. Населення міста складає 25 тис. осіб. Про можливе затоплення влада попереджала місцевих жителів напередодні, 5 серпня.

На даний момент у Дальнереченську проходить активна фаза повені. На місцевих водоймах продовжує підніматися рівень води, ґрунт перезволожується. Прогнозуються підтоплення низинних територій, ділянок доріг та сільгоспугідь, зазначили у міністерстві у справах ГО та НС.

Прорив дамби у Дальнереченську став четвертим за останні два тижні. 26 липня дамбу прорвало на Кіалімському водосховищі у Карабаському міському окрузі Челябінської області. 29 липня в Сегезькому окрузі Карелії стався прорив дамби на Біломорсько-Балтійському каналі, внаслідок чого загинула одна людина. 4 серпня через паводки у Бурятії прорвало Хонхолойську дамбу, також вода змила кілька мостів, зокрема понтонних.

Раніше жителі Челябінської області, які постраждали від прориву дамби та підтоплення, поскаржилися, що їх змушують самостійно вирішувати проблему з відкачуванням води

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Теги: рятувальники влада населення росія потоп повінь

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