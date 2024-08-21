Скільки ще Кремль буде здатний продовжувати війну?

Чи вистачить Кремлю ресурсів для продовження війни?

Наявність коштів – необхідна умова для фінансування Росією війни проти України. Вагома частина грошей для війни надходить від нафтогазових доходів бюджету РФ. Важливо реалістично оцінити стан та спрогнозувати розвиток ситуації з цими доходами і шукати заходи для їх зниження.

Потенціал зниження нафтогазових доходів бюджету РФ через скорочення видобутку нафти за наявних умов практично вичерпано. За даними Управління енергетичної інформації (агентство, що входить до федеральної статистичної системи США), видобуток нафти у РФ на липень 2024 року скоротився на 480 тис. барелів на добу у порівнянні з груднем 2023 року – до 9,05 млн барелів на добу, мінімальної позначки з серпня 2020 року, коли низка країн та регіонів перебували у режимі ковідних локдаунів, через що світовий попит на нафту значно впав.

Поточний рівень видобутку нафти у РФ близький до рівня квот, закріплених Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) для Росії на період з червня по вересень 2024 року. Квота для Росії на IV квартал має збільшитися з нинішніх 8,98 до 9,1 млн барелів на добу. Фактично це означає, що до кінця 2024 року видобуток нафти у РФ перебуватиме на нинішньому рівні – відповідно, й нафтогазові доходи бюджету РФ теж.

За даними S&P Global Platts, морський експорт нафти з РФ у липні скоротився на 520 тис. барелів на добу – до 3,2 млн барелів, мінімального рівня з серпня минулого року. Тоді як експорт нафтопродуктів збільшився на 140 тис. барелів на добу – до 2,27 млн барелів, що стало максимумом з лютого цього року.

Втім, зростання завантаження російських НПЗ та супутнє скорочення експорту нафти впливають на обсяг нафтогазових доходів бюджету РФ дещо опосередковано. У 2024 році мита на експорт нафти та нафтопродуктів дорівнюють нулю. Ключову роль відіграє обсяг видобутку на свердловині. Звичайно, видобуток підлаштовується під можливості експортувати нафту та нафтопродукти.

Надходження експортного мита на газ також стабілізовані. Обсяг поставок «Газпрому» до Європи в останні півроку балансує поблизу позначки 100 млн куб. м на добу. До кінця дії поточного транзитного контракту з Україною обсяг постачання газу перебуватиме поблизу такого рівня.

Загалом, якщо у 2022 році відбувалося різке зростання нафтогазових доходів бюджету РФ, а у 2023 році було їх суттєве зниження, то для нинішнього року характерна стабілізація на рівні минулого року.

Російські виробники нафти та нафтопродуктів переорієнтували постачання на Індію, Китай та Туреччину, експорт газу до Європи знаходиться на стабільно низькому рівні. Тому до кінця року за умов відсутності дій з боку світової демократичної коаліції, яка підтримує Україну, не варто чекати на серйозні зміни – як у бік зниження, так й у бік підвищення – нафтогазових доходів бюджету РФ. Тому Росія матиме достатньо можливостей фінансувати війну проти України.

Задля зниження нафтогазових доходів бюджету РФ й її можливості вести загарбницьку війну проти України доцільні наступні заходи: