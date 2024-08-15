Експерт пояснив, чому в мережі немає точної карти бойових дій на Курщині

Давид Гендельман вважає, що складно точно стежити за ситуацією, поки вона не стабілізована

«В епоху інформаційної війни здійснити таке мовчання – це велике досягнення»

Офіційна інформаційна блокада, а також невідома кількість боїв на території РФ унеможливлюють наявність оперативної карти бойових дій у Курській та Білгородській областях. Про це в інтерв'ю Радіо.Свобода пояснив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.

«Передусім там поки що не все «встаканилося», як кажуть. Так, зараз не як у перші два дні, коли ніякої лінії фронту взагалі не було і всі українські підрозділи просувалися хто куди тільки може, і на північ, і на північний захід, і на північний схід, і на схід», – зауважив експерт.

Гендельман підкреслив, що вже зараз росіяни поступово підкидають сили на Курщину, однак це не дає бажаного результату. На його думку, складно стежити за ситуацією, поки вона не стабілізована.

«Тож поки що, по-перше, туман боїв, по-друге, з українського боку є навмисна офіційна інформаційна блокада. Якщо про те, що відбувається на інших напрямках Генштаб, ЗСУ та всі інші докладно повідомляють, про Курський напрямок, окрім загальних слів українського політичного керівництва, що щось там Україна робить, з українського боку взагалі немає нічого офіційного», – наголосив експерт.

Давид Гендельман зауважив, що навіть на DeepStateMap перші дні була повністю відсутня інформація. Він вважає, що керівники проєкту, ймовірно, отримали вказівку нічого не публікувати. Проте й зараз інформація щодо Курщини на цьому ресурсі не така точна, як стосовно інших напрямків, додав експерт.

«Тому майже все більш-менш докладно та детально ми чуємо з російського боку… З українського боку нічого такого немає, офіційно повна інформаційна блокада. В принципі, саме по собі теж плюс здійснити таке мовчання», – підсумував Гендельман. На його переконання, в епоху інформаційної війни таке мовчання – це велике досягнення.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.

Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.