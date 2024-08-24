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Зеленський пояснив мету операції на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив мету операції на Курщині
За словами Зеленського, операція на Курщині «складна», однак вона вже виконала кілька завдань
фото: скріншот із відео

Глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину – «розіграти карти» для переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, операція на Курщині «складна», однак вона вже виконала кілька завдань. Одне з них – поповнення обмінного фонду, тоді як інше завдання – «превентивний удар», завдяки якому вдалося запобігти оточенню українських частин на Сумщині та окупації Сум.

Крім того, ця операція покликана показати російському суспільству, що «для нього (російського лідера Володимира Путіна, – ред.) дорожче – окупація територій України чи захист свого населення».

«І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво», – пояснив Зеленський.

Водночас глава держави заперечив, що мета наступу на Курщину – «розіграти карти» для переговорів.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

Раніше президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроект №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. 

Читайте також: Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
Теги: Володимир Зеленський населення окупація наступ Курщина

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