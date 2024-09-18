Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вірменська влада повідомила про спробу держперевороту за участі РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вірменська влада повідомила про спробу держперевороту за участі РФ
За версією слідства, затримані планували захопити владу у Вірменії збройним шляхом
фото з відкритих джерел

Вірменські слідчі вважають, що на території Росії у групи затриманих були спільники

Слідчий комітет Вірменії заявив про відкриття кримінального провадження проти п’ятьох громадян країни та двох колишніх мешканців Карабаху через спробу захоплення влади. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Слідство стверджує, що підозрювані проходили підготовку до узурпації на території Росії. Суд заарештував трьох із них, інші четверо були оголошені у розшук. За версією слідства, вони планували захопити владу у Вірменії із використанням зброї.

Стверджується, що обвинувачені вербували громадян Вірменії та колишніх жителів Карабаху за винагороду у 220 тис. рублів (приблизно $2.4 тис.) на місяць кожному. Завербованих осіб відправляли у Ростов-на-Дону нібито для проходження тримісячних зборів для навчання володінням нових видів важкої зброї. Там їх також перевіряли на поліграфі.

Потім завербованим повідомляли, що кінцевою метою зборів є повернення у Вірменію для повалення чинної влади. Їх навчали вести бій у закритих приміщеннях та всередині будівель. Як повідомляється, деякі із громадян Вірменії відмовилися брати участь у перевороті та повернулися додому.

Слідчі заявили, що на території Росії у групи затриманих були спільники, однак ідентифікувати їхні особи поки не вдалося. У Москві цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, Єреван заморозив свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як повідомлялося, Рада ЄС схвалила допомогу збройним силам Вірменії у межах Європейського фонду миру на 10 млн євро. Це перше подібне рішення Євросоюзу.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті.

Читайте також:

Теги: Вірменія росіяни держпереворот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони Британії проаналізувало ситуацію на Курщині
Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки
15 вересня, 14:47
Омбудсмен наголосив, що нинішнє керівництво організації знищило ім'я Червного хреста, яке мало багаторічну історію
«На організацію можна «чіпляти замок»: Лубінець жорстко розкритикував Червоний Хрест
15 вересня, 02:42
Взявши під контроль Суджу, українські Сили оборони значно ускладнили росіянам логістику
Кількість військ РФ на Курському напрямку раптово зросла – ЗСУ
14 вересня, 18:37
Росіяни переправляють бронетехніку через Сейм
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
11 вересня, 08:11
Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
6 вересня, 18:43
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
2 вересня, 04:52
Росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя
Нічна атака на Запоріжжя: є загиблий і поранені
27 серпня, 06:34
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова
Росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram
25 серпня, 10:42
Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова
На нафтобазі біля Ростова, яка палає вже третю добу, стався черговий вибух
20 серпня, 22:11

Політика

Біллі Айліш визначилась за кого голосуватиме на виборах у США
Біллі Айліш визначилась за кого голосуватиме на виборах у США
Вірменська влада повідомила про спробу держперевороту за участі РФ
Вірменська влада повідомила про спробу держперевороту за участі РФ
Прем'єр Грузії пригрозив США: що сталося
Прем'єр Грузії пригрозив США: що сталося
РФ збирається звільняти підсудних за участь у війні проти України
РФ збирається звільняти підсудних за участь у війні проти України
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки
Атака на склади боєприпасів у Торопці: з’явилися супутникові знімки
Українські війська зупинили контрнаступ РФ на Курщині
Українські війська зупинили контрнаступ РФ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
11K
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua