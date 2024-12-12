Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider

Протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан

Найбільшим європейським виробником зброї, пов’язаним із Росією, виявився люксембурзький холдинг Beretta

Попри запроваджене ще 2014 року ембарго Євросоюзу, Росія імпортує тисячі снайперських гвинтівок західного виробництва і мільйони патронів до них. Це відбувається не напряму, а через треті країни. Про це пише The Insider.

Спільне розслідування The Insider, Investigace.cz, IrpiMedia та Vlast.kz показує, як протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Ймовірно, саме з цих країн зброя реекспортується в Росію.

Так, експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже у 30 разів – із 68 одиниць зброї у 2019-му до 1862 у 2023 році. Киргизстан у 2020 та 2021 роках не купував зброю в Італії, у 2022 році отримав 882 одиниці озброєнь, а у 2023-му – 4434. Експорт зброї з Туреччини до Грузії зріс з 8426 одиниць у 2019 році до 18 843 у 2023-му.

Розслідувачі зазначають, що найбільшим європейським виробником зброї, пов’язаним із Росією, виявився люксембурзький холдинг Beretta. Цьогоріч у червні російський імпортер Beretta потрапив до списку санкцій Міністерства фінансів США. Проте сам холдинг попри санкції, залишається мажоритарним власником російської компанії.

Також розслідувачі зауважують, що багато російських військових снайперів продовжують користуватися західними гвинтівками і патронами до них. Це, зокрема, підтверджується протоколом спортивних змагань військових снайперів, які відбулися у вересні в окупованому Криму.

Нагадаємо, Москва налагодила поставки американських чіпів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments – TI store.

До слова, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для ВПК $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати.