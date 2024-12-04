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Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пашинян заявив про точку неповернення у відносинах з ОДКБ
За словами Пашиняна, повернення Вірменії до ОДКБ майже неможливе
фото з відкритих джерел

Вірменія заморозила свою участь у діяльності Організації договору про колективну безпеку

Повернення Вірменії в Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) неможливе. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Armenpress.

Під час урядової години депутат фракції «Цивільний договір» Давид Карапетян нагадав заяву російського диктатора Володимира Путіна, згідно з якою ОДКБ не могла втрутитися в події в Нагірному Карабасі, оскільки нападу на Республіку Вірменія не було.Путін також зазначив, що Вірменія підтримує всі документи, які ухвалюються в рамках ОДКБ. Депутат поцікавився, чи не суперечить це раніше зробленій заяві про припинення участі Вірменії в ОДКБ.

«Наша позиція дуже чітка: у 2021 і 2022 роках мали місце територіальні зазіхання й агресія проти Республіки Вірменія. Коли відбулося зазіхання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перетнута. Після цього вони сказали: знаєте, здається, кордон не було делімітовано? Тут ми сказали: в такому випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії і не може показати цю лінію, то ОДКБ як організація не існує», – заявив Пашинян.

Пашинян зазначив, що Вірменія заморозила свою участь у діяльності ОДКБ, а це значить, що вона не бере участі в розробленні документа і не вносить жодних пропозицій, не висловлює свого ставлення до пропозицій.

«Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони ухвалюють такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, зокрема й розрив між цими подіями та їхнім публічним взаємним висловленням, робить повернення Республіки Вірменія до ОДКБ дедалі важчим, якщо не сказати неможливим. Думаю, що тут ми перейшли точку неповернення», – підсумував Пашинян.

ОДКБ – військовий блок, який Росія створила на противагу НАТО і в якому саме Кремль відіграє провідну роль. Крім РФ, до організації входять такі країни, як: Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Нагадаємо, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

До слова, у червні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що слова Пашиняна про вихід Вірменії із ОДКБ були сприйняті неправильно. За його твердженнями, прем’єр не прямо заявляв про вихід його країни з ОДКБ, а лише сказав, що Вірменія вийде, коли вважатиме це правильним рішенням, але більше не повернеться в організацію в такому випадку.

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Теги: ОДКБ Нікол Пашинян Вірменія путін

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