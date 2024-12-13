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Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників
Україна потрапила до другого кошика для жеребкування відбору чемпіонату світу

Початок жеребкування о 13.00 за київським часом

Сьогодні, 13 грудня, в Цюриху відбудеться жеребкування групового етапу відбору чемпіонату світу 2026 року у зоні УЄФА. Початок – о 13:00 за київським часом. Україна потрапила до другого кошика.

До першого кошика ввійшли чвертьфіналісти Ліги націй УЄФА – Португалія, Франція, Німеччина, Іспанія, Хорватія, Італія, Нідерланди, Данія, а також Англія, Бельгія, Швейцарія та Австрія – як найкращі збірні в рейтингу ФІФА з-поміж тих європейських, що у чвертьфіналі Ліги націй не гратимуть. Решта учасників розподілені по кошиках 2-5 згідно з оновленим 28 листопада реєстром ФІФА, де Україна посідає 25-ту позицію.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок.

Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

Кошики перед жеребкуванням першого раунду

Кошик 1: Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія.

Кошик 2: Україна, Швеція, Туреччина, Уельс, Угорщина, Сербія, Польща, Румунія, Греція, Словаччина, Чехія, Норвегія.

Кошик 3: Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль.

Кошик 4: Болгарія, Люксембург, Білорусь, Косово, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Фарерські о-ви, Латвія, Литва.

Кошик 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

З Білоруссю Україна в одну групу не потрапить.

Деталі боротьби за потрапляння на чемпіонат світу

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

ЧС-2026 – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
 

Джерело
Теги: Австрія Данія Ірландія Грузія Азербайджан Болгарія Вірменія Африка Північна Македонія Південна Америка Албанія жеребкування Ісландія Білорусь НОВИНИ ФУТБОЛУ Ізраїль чемпіонат світу Європа Греція Естонія Гвадалахара Бельгія Англія Бостон

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