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Ексміністра оборони Вірменії затримано в центрі Москви – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексміністра оборони Вірменії затримано в центрі Москви – ЗМІ
Аршак Карапетян обіймав посаду міністра оборони Вірменії кілька місяців у 2021 році
фото з відкритих джерел

Карапетян перебував у розшуку у рамках справ, порушених правоохоронними органами Вірменії

Колишнього міністра оборони Вірменії, генерал-майора Аршака Карапетяна затримано в Москві. Про це повідомляють російські медіа.

Так, Карапетяна було затримано в центрі Москви 29 грудня. Він був у розшуку у рамках справ, порушених правоохоронними органами Вірменії. Однак чи це стало причиною затримання – невідомо.

Говорячи про причини відставки Карапетяна, прем'єр Вірменії пояснював, що вранці 14 листопада 2021-го доповів йому про повний контроль над кордоном республіки. «В той час, як на момент його доповіді азербайджанські війська вторглися на територію (Вірменії – «Главком») на низці ділянок нашого кордону і навіть зайняли позиції. Будучи міністром оборони, він або не знав про це, або, знаючи, не повідомив, в подібних умовах я нікого не потерплю», – сказав Пашинян.

Однак, згодом Аршак Карапетян спростував інформацію про своє затримання у Москві. Колишній глава Міноборони повідомив вірменському виданню Hayeli.am, передають російські медіа, що поліцейські нібито запросили його «ненадовго на бесіду у зв'язку із документами, отриманими від вірменських колег». Через короткий час він нібито вийшов із відділення.

Як відомо, Аршак Карапетян обіймав посаду міністра оборони Вірменії кілька місяців у 2021 році. Він був призначений на цю посаду 2 серпня, а 15 листопада його змінив Сурен Папікян.

Карапетян після відставки очолив опозиційний рух «Всевірменський фронт». За його словами, рух розглядає Росію як головного стратегічного союзника Вірменії: «Хочемо запропонувати створення південного військового блоку у складі Росії, Вірменії та Ірану».

Ексміністр розповідав, що під час служби пропонував уряду зблизитися у військовому відношенні з Росією, щоб союз Єревана та Москви нагадував відносини Туреччини та Азербайджану.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті. 

Також 26 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно посперечались під час засідання вищої економічної ради ЄАЕС. 

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Теги: міністр Міноборони президент Нікол Пашинян фронт

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