«Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії з експортом золота». Економіст розказав, як Росія обходить санкції

Владислав Іноземцев: Експорт золота у Вірменії зріс за рік у 17 разів. Якщо хтось думає, що відкриті нові розсипи на березі озера Севан, то він помиляється

Обсяг експорту золота з Вірменії зріс у 17 разів лише за один рік. Провідний російський економіст Владислав Іноземцев стверджує, що такий бум пов’язаний з тим, що РФ використовує країну як транзитну зону для свого золота, яке згодом потрапляє до ОАЕ. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Із золотом теж проблеми (у Росії, – «Главком») через санкції. Але із золотом відбуваються дивовижні речі через готовність багатьох країн пуститися берега, аби нажитися на обході санкцій. Особливо відверті ці бажання в державах, скажімо так, пострадянського простору. Зверніть увагу, що відбувається у Вірменії», – зауважує фахівець.

Іноземцев розповів, що у Вірменії обсяг експорту золота зріс за рік у 17 разів. Наразі країна є єдиною у світі, у якої золото становить понад половину вартісного обсягу експорту.

«Якщо хтось думає, що Єреван знайшов нові розсипи на березі озера Севан, то він помиляється. У мережі інтернет давно описано – з назвами фірм і прізвищами фігурантів – як це золото прийшло з Росії і пішло до ОАЕ. Але в ЄС це нікого не хвилює... «З нізвідки» Росія додатково отримує близько 10% усієї дохідної частини бюджету», – наголошує експерт.

Нагадаємо, що The Insider опублікував нещодавно розслідування про «вірменське золото». Вірменські компанії допомагають Росії обходити західне ембарго на торгівлю золотом. За цими компаніями стоять найвпливовіші в країні політики та бізнесмени. З 2022 року до Вірменії ввозять золото на мільярди доларів, проте метал не залишається в країні – обсяги його експорту до ОАЕ також безпрецедентні.

При цьому з ОАЕ до Вірменії йде потік, ймовірно, готівки та цінних паперів. Російському бізнесу вигідно торгувати золотом через Вірменію, оскільки в країні не стягується експортне мито, а торгівля через приватних осіб дозволяє уникнути санкцій.