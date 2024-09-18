Вірменія виходить із ОДКБ? Прем’єр Пашинян зробив жорстку заяву

«Вірменія дуже близька до точки неповернення у відносинах із ОДКБ», – заявив Пашинян

Єреван заморозив свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час Всевірменського форуму.

ОДКБ – військовий блок, який Росія створила на противагу НАТО і в якому саме Кремль відіграє провідну роль. Крім РФ, до організації входять такі країни, як: Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Більше того, глава уряду зазначив, що в найближчий час Єреван узагалі може вийти із ОДКБ.

«Вірменія дуже близька до точки неповернення у відносинах з ОДКБ», – заявив Пашинян.

Ще в березні 2024 року вірменські чиновники заявляли про бажання вийти із ОДКБ. «Після більш ніж двох десятиліть перебування у складі очолюваного Москвою військового альянсу Вірменія фактично призупинила своє членство на тлі дедалі більшого розриву у відносинах із РФ», – повідомив тоді очільник вірменського уряду.

Політик підкреслив, що організація була створена для того, щоб забезпечити мир та колективну безпеку країн, які входять до неї. Однак ОДКБ «не виконала своїх зобов’язань щодо безпеки перед Вірменією». Такі заяви Пашинян зробив на тлі відновлення конфлікту Вірменії із Азербайджаном, який не є членом ОДКБ.

Нагадаємо, конфлікт між вірменами та азербайджанцями продовжувався більше ніж 30 років. Країни воювали за контроль над регіоном під назвою Нагірний Карабах. Росія виступила в тому конфлікті «миротворцем», що призвело до крихкого миру, який, однак, Вірменія та Азербайджан так до кінця і не визнали. Вірмени ж вважають, що росіяни виступили на стороні противника.

Крім того, лідер вірменського уряду згадував і про конфлікт РФ з Україною та підкреслив, що всі плани Кремля в Україні не справдились, тому Росія втратила можливість захищати своїх партнерів. Натомість, за словами Пашиняна, Вірменія почала активно працювати із США та ЄС, аби впровадити низку демократичних реформ.

Підкреслюючи свою рішучість про вихід із ОДКБ, Пашинян назвав організацію «бульбашковим альянсом».

Нагадаємо, в червні міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що слова Пашиняна про вихід Вірменії із ОДКБ були сприйняті неправильно. За його твердженнями, прем’єр не прямо заявляв про вихід його країни із ОДКБ, а лише сказав, що Вірменія вийде, коли вважатиме це правильним рішенням, але більше не повернеться в організацію в такому випадку.

Також зазначимо, що після весняних заворушень та мітингів у Єревані влада Вірменії заявила, що відключить російські телеканали, якщо РФ буде неправильно висвітлювати події у країні та з неповагою ставитися до вірменів.