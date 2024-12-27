Лукашенко посперечався з прем'єр-міністром Вірменії під час засідання у Мінську

Приводом для суперечки стала відмова вірменської делегації приїхати на наступну зустріч ЄАЕС до Мінська

Учетвер, 26 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно посперечались під час засідання Вищої економічної ради ЄАЕС. Про це пише АА.

Зазначається, що у 2025 році Білорусь головуватиме в органах ЄАЕС. Саме тому Лукашенко запропонував провести наступний саміт приблизно 29 травня 2025 року. До того ж він попросив учасників бути присутніми на засіданнях, а не по телевізору розповідати, як вони співпрацюватимуть з Білоруссю.

Нікол Пашинян у відповідь заявив, що його країна візьме участь у саміті у форматі відеоконференції.

«Ми не заперечуємо проти проведення засідання Вищої Євразійської економічної ради в Мінську, але я хочу заздалегідь сказати, що наша делегація візьме участь у засіданні в режимі відеоконференції», – сказав глава вірменського уряду.

А що за проблема? – уточнив Олександр Лукашенко. – Далеко до Мінська чи нема кому вас підвезти? Ми організуємо доставку вашої делегації, якщо потрібно».

«Олександр Григорович, я з цього приводу виступив із публічною заявою, і ця заява залишається в силі. Я не думаю, що це правильний формат, щоб обговорювати ці питання. непорозуміння», – уникнув прямої відповіді Нікол Пашинян.

Президент запевнив, що пропозиція вірменської сторони буде розглянута. Однак прем'єр-міністр Вірменії вирішив продовжити суперечку:

«А що тут розглядати? Ви не можете розглядати мою заяву, тому що моя заява не підлягає розгляду», – сказав Пашинян.

«Ми розглянемо, може, телевізора не буде, щоб ви дистанційно виступали», – пояснив Олександр Лукашенко.

«Немає проблем, немає проблем. Я розумію, може, у вас ще проблеми з телевізорами з'явилися, я з розумінням належу до цього», – відповів вірменський прем'єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану в карабаському конфлікті.