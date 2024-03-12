РФ заявила про атаку на нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області

На місці працюють оперативні служби, також для гасіння пожежі залучено пожежний потяг

Уранці 12 березня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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За даними джерел, ударний безпілотник потрапив прямо в установку перегонки нафти. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

Компанія «Лукойл», якій належить Нижньогородський НПЗ, повідомляє про те, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено «у зв'язку з інцидентом». Про який саме інцидент йдеться, не уточнюється.

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Губернатор Нижегородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив дані про удар безпілотника по нафтопереробному заводу в Кстові.

«Вранці на Кстовську промзону, на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів», – заявив Нікітін.

Унаслідок удару сталося спалах на одній із установок з переробки нафти. На даний момент на місці працюють оперативні служби, також для гасіння пожежі залучено пожежний потяг, інформації про постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи.

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Так, у Білгородській області РФ сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника невідомого типу. Зазначається, що дрон нібито скинув чотири вибухові пристрої. Унаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження лінії електропередачі. Без світла залишаються сім населених пунктів: с. Ясні Зорі, с. Черемошне, с. Устинка, с. Лозове, с. Ровеньок, с. Петрівка, с. Солов'ївка.

Також гучні вибухи було чути в Курську, в Орлі після вибухів виникла пожежа на одному із промислових об'єктів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежа сталася на місцевій нафтобазі.