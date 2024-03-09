Скільки ще років Путін може бути при владі: політолог вразив цифрою

Кремль активно займається структурою влади на окупованих територіях України

Очільник Кремля Володимир Путін розраховує бути при владі в Росії ще не один президентський термін, а саме до 2036 року. Таку думку висловив політичний експерт Олександр Морозов в ефірі «Еспресо».

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«Дійсно, суспільство, точніше сказати населення, тепер якось рідко вживаємо слово «суспільство» стосовно Росії, щоб не очікувати, що там є громадянське суспільство, яке впливає на процеси. Ні, є населення, і ми можемо казати про соціальні групи, які, залежно від професій чи місцеперебування, тепер мають вигоду від путінської війни чи щось втрачають, але підібгали хвости й залишаються найбільш лояльними й готові бути такими надалі», – сказав Морозов.

На його думку, диктаторський режим вже давно вибудував свою модель управління Росією, і на сьогодні Кремль активно займається структурою влади на окупованих територіях України.

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«Це все процес, який розрахований надовго. Путін дає нам зрозуміти, що він іде не в одну наступну каденцію, а у дві, тобто плануйте до 2036 року, не до 2030-го. Ось так він собі вбачає цю ситуацію. Ми не можемо сказати, що це все в нього вийде, тому що є багато чинників, які ми не можемо прогнозувати, але Кремль планує так», – додав він.

Нагадаємо, Росія вже збирає учасників концерту, який відбудеться 18 березня, на честь «перемоги» російського диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента.

Нагадаємо, Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.