У Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)

Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника

У ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника. Про це передає губернатор Курської області Роман Старовойт та місцеві пабліки.

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У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області виступив із заявою, де пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

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«Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі стався спалах на нафтобазі», – йдеться в його дописі.

Також Старовойт заявляє що попередньо постраждалих немає.

«Усі спецслужби зараз працюють на місці», – додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що у Москві спалахнув завод МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу підприємства, на 2-му та 3-му поверхах будівлі. Площа пожежі становить 70 кв.м..