Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо

Найбільше безпілотників атакувало Ростовську область

У ніч на 9 березня декілька російських міст зазнали атаки безпілотників. Російські засоби ППО нібито збили понад 40 українських дронів. Про це заявило Міноборони РФ.

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«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку за допомогою 47 БпЛА», – йдеться в повідомленні.

За словами Міноборони країни-агресорки, черговими засобами ППО всі безпілотні літальні апарати нібито було перехоплено та знищено. БпЛА начебто знищили над територіями Білгородської (1 БпЛА), Курської (2 БпЛА), Волгоградської (3 БпЛА) та Ростовської (41 БпЛА) областей.

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Вибухи у Таганрозі

Місцеві жителі вночі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря. Окрім цього, працювала ППО.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників, не уточнивши, скільки саме дронів атакували регіон.

За його словами, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків. Потерпілого госпіталізовано, загрози його життю немає.

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Місцеві телеграм-канали пишуть, що пошкоджень міг зазнати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

Відомо, що Таганрозький авіазавод займається будівництвом та ремонтом військових транспортних літаків різних типів, у тому числі Іл-76, А-50, Іл-78 та ін., а також раніше виробляв стратегічні бомбардувальники, серед яких Ту-95, Ту-142 та інші.

Вибухи у Курську

В Курську місцева влада також повідомила про атаку безпілотників. Місцеві мешканці повідомляли, що чули чотири потужні вибухи.

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За словами губернатора Курської області Старовойта, уламки збитого БпЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні.

Як повідомлялося, у ніч на 9 березня в Курську та Таганрозі пролунали вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Працювали сили протиповітряної оборони ворога.