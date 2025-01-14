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РФ засудила сімох українських полонених за участь у бойових діях на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ засудила сімох українських полонених за участь у бойових діях на Курщині
Росія засудила українських бійців до тюремного ув'язнення на терміни від 15 до 16 років
фото: скріншот з відео

Українські бійці отримали від 15 до 16 років ув'язнення у Москві

Західний окружний військовий суд у Москві незаконно засудив сімох українських військовополонених до тюремного ув'язнення на терміни від 15 до 16 років за їхню участь у наступальних діях ЗСУ на Курщині. Про це повідомляє генпрокуратура РФ.

Суд незаконно визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у «вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою, що спричинила настання тяжких наслідків» (пункти «а» та «в» частини 2 статті 205 КК РФ).

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення.

Раніше, російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Крім того, так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

Теги: росія суд ЗСУ полон Україна Москва Курщина

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