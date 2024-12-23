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Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему в Telegram

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
Шахраї вигадали нову схему у Telegram
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мета шахрайської схеми – заволодіти персональними даними для подальших злочинних дій

Користувачі месенджера Telegram почали отримувати повідомлення про нібито «подарунок» преміумпідписки з проханням активувати його через посилання. Центр протидії дезінформації (ЦПД) попереджає, що це нова шахрайська схема у месенджері.

«Користувачам месенджера Telegram надходять повідомлення про буцімто «подарунок» преміумпідписки до 2026 року з проханням активувати його через посилання. Насправді це шахрайська схема, мета якої – заволодіти вашими персональними даними для подальших злочинних дій», – йдеться у повідомленні.

ЦПД зауважує, що  інтерфейс і формат посилання для подарунка преміумпідписки мають інший вигляд та структуру.

«У жодному разі не переходьте за посиланням від незнайомих осіб, заблокуйте відправника повідомлення та встановіть двофакторну аутентифікацію для захисту акаунту», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що на Тернопільщині шахраї ошукали мешканця Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку.

Раніше у Києві шахраї ошукали літню жінку на понад 380 тисяч гривень, попросивши гроші «на операцію» для її доньки у Німеччині.

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Теги: Telegram шахрайство Центр протидії дезінформації Україна українці

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