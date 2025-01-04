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Коли можливе припинення вогню в Україні: депутат Бундестагу назвав два сценарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли можливе припинення вогню в Україні: депутат Бундестагу назвав два сценарії
Як довго Україна зможе утримувати фронт без подальшої допомоги США, невідомо
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Якщо Україна не отримає дієвих гарантій безпеки, є ризик, що Кремль скористається перемир’ям для посилення військового потенціалу

Після обрання Дональда Трампа президентом США весь світ обговорює, коли почнуться мирні перемовини між Україною та Росією. Але багатьом учасникам цих обговорень «не вистачає доброї частки реалізму». Про це пише німецький депутат Міхаель Рот у статті для Welt.

«Навіть якщо Захід і Україна втомилися від війни, до припинення вогню з Росією ще дуже далеко. Президент Росії Володимир Путін не проявляє серйозної готовності до переговорів, не з'ясовані також ключові питання щодо того, як забезпечити таке припинення вогню і стабілізувати його в довгостроковій перспективі», – зауважив автор статті.

На думку Рота, якщо Україна не отримає дієвих гарантій безпеки, є великий ризик, що Кремль скористається припиненням вогню як перепочинком, використає цей час для посилення свого військового потенціалу і завдасть нового удару у найзручніший для себе момент.

Основна мета нападу Росії на Україну

За словами Рота, багато західних політиків розглядають відмову України від вступу до НАТО, як ключове положення майбутньої мирної угоди, яке начебто має задовольнити Путіна.

«Але Путін ніколи не був зацікавлений у НАТО в першу чергу. Ба більше, ані президент США Джо Байден, ані канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи серйозно не розглядали можливість членства України в НАТО в найближчому майбутньому... Метою Путіна є поневолення України та знищення української нації – чи то шляхом військової окупації, чи то встановленням у Києві лояльного керованого режиму», – пояснив він.

При цьому, попри величезні втрати, у Росії вистачить ресурсів на ведення війни довше, ніж може собі дозволити Україна. Тож, російська окупаційна армія продовжуватиме активні бойові дії в Україні, доки Путін сподіватиметься, що зможе досягти своїх цілей воєнним шляхом.

Два сценарії розвитку подій в Україні

Рот зазначив, що світ має підготуватись щонайменше до двох сценаріїв розвитку подій в Україні. Перший з них передбачає, що Путін відмовиться сісти за стіл переговорів, або ж мирні перемовини швидко проваляться. Тоді, ймовірно, США оголосять масштабне збільшення військової допомоги Україні.

Однак, американські запаси зброї вже практично на межі, а Трамп та республіканці загалом більш орієнтовані на протистояння з Китаєм. Тому зараз важко передбачити, наскільки може бути збільшена військова підтримка з боку Сполучених Штатів.

«Інший сценарій у тому, що Путін затягуватиме переговори й одночасно активізує бойові дії. Як довго Україна зможе утримувати фронт без подальшої допомоги США, невідомо. В обох випадках Німеччині та Європі доведеться значно збільшити зусилля, щоб не допустити поразки України», – підкреслив депутат.

Він зазначив, що переобрання Трампа «перевернуло все з ніг на голову», але водночас відкрило нові можливості для України.

«Нині як ніколи важлива Європа: лише з нашою допомогою Україна виживе як вільна та демократична держава. Тільки ми зможемо зупинити та стримати російський імперіалізм» – наголосив Міхаель Рот.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що завершення бойових дій у 2025 році можливе, але, ймовірніше, вдасться лише заморозити конфлікт або знизити його інтенсивність. 

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії. 

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей. 

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Теги: депутат втрати фронт Олаф Шольц президент Україна держава Європа путін армія переговори

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