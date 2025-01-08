Засуджено батька, який впродовж семи років ґвалтував двох доньок

Чоловік у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав

Із матір’ю дівчаток засуджений розлучився

У Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що чоловік систематично ґвалтував малолітніх доньок, чинив психологічний тиск на них і погрожував побиттям у разі опору впродовж семи років – з 2015 по 2022 рік.

Із матір’ю дівчаток засуджений розлучився. Він проживав разом з доньками в одному з населених пунктів Тячівського району, жінка з їхньою третьою дитиною – окремо.

У вересні 2022 року одна з доньок звернулась до поліції. Тоді ж правоохоронці затримали чоловіка.

За рішенням суду, його внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх осіб. Крім того, він зобов'язаний сплатити по 1 мільйону гривень кожній з доньок як компенсацію за цивільними позовами.

Чоловік у скоєному не зізнався, провини та позовних вимог потерпілих не визнав.

Нагадаємо, на Київщині до 15 років в’язниці засудили подружжя, яке розбещувало доньок, ґвалтувало одну з них та знімало порно.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

Окрім того, 57-річний чоловік на Хмельниччині у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку, взявши її в заручники.