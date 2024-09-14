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Росія засудила полоненого українця до 24 років колонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія засудила полоненого українця до 24 років колонії
Росія засудила полоненого 31-річного морпіха Олександра Маловичка
фото: Маріупольська міська рада

Олександр Маловичко захищав Маріуполь від російських окупантів

Російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито «розстріляв із гвинтівки мирного жителя». Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму», – йдеться у повідомленні.

Міська рада повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів: «Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам».

Нагадаємо, що раніше у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

Теги: «ДНР» росія Маріуполь війна Україна морська піхота полон окупанти

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