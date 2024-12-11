Росіяни засудили дев'ятьох захисників Маріуполя

Українців засуджено від 24 років до довічного ув'язнення

Окупанти звинувачують українських воїнів в обстрілі селища Старий Крим

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які обороняли Маріуполь на початку вторгнення. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Окупанти їх звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув'язнення.

Українські оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

Нагадаємо, що раніше у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця. Крім того, так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

Як повідомлялося, у Маріупольському районі окупанти розпочали агресивну мобілізацію молоді. Щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років примусово уклали контракт. Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях шантажують українців, змушуючи ставати донорами крові для армії РФ.