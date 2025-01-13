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Затримано агентів російських спецслужб, які намагалися скоїти теракт у Дніпрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано агентів російських спецслужб, які намагалися скоїти теракт у Дніпрі
36-річний чоловік та 23-річна жінка хотіли здійснити теракт у Дніпрі
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі. Про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) на колію, де стояла цистерна з пальним. Також правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати.

«Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Пара шукала «гроші на дозу» у тематичних Телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору ФСБ», – зауважує СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, за інструкцією окупантів зловмисники виготовили вибуховий пристрій у власній оселі. Для конспірації вони придбали компоненти для СВП через інтернет, а їхню доставку замовляли на різні адреси.

«За співпрацю з російською спецслужбою агенти сподівалися отримати грошові перекази з РФ, але замість цього одержали підозру від слідчих Служби безпеки. Злочинні дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб)», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала 27-річну агентку головного російської воєнної розвідки, яка готувала дронову атаку по Києву 1 січня. Про це повідомляє СБУ.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг.

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Теги: Дніпро теракт росія росіяни Україна СБУ Офіс Генерального прокурора

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