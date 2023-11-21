Скільки українців призовного віку проживають у Німеччині: стала відома цифра

Окрім офіційно зареєстрованих біженців, у Німеччині проживає велика кількість нелегалів

Станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну, пише газета Welt am Sonntag.

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Повідомляється, що окрім офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже 100 тис українців у віці до 60 років. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.

Стосовно позиції німецького уряду, то він посилається на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року, яка не передбачає екстрадицію за дезертирство. Йохен Хьовекенмайєр з Федерального відомства з питань міграції та біженців ФРН повідомив, що тим, хто вже перебуває за кордоном, не слід очікувати виселення:

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«Відразу після початку російської агресії в Україні ЄС прийняв так звану директиву про масовий приплив біженців, і ми в Німеччині змогли прийняти всіх біженців з України відповідно до параграфу 24 Закону про прийом біженців. Не існувало процедури надання притулку, а отже, не було можливості відкликати можливе право на притулок і відправляти цих людей назад», – підкреслив він.

Хьовекенмайєр додав, що незалежно від того, чи це чоловіки призовного віку, жінки, діти або літні особи – ці люди мають дозвіл на проживання.

Нагадаємо, міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. За його словами, в Німеччині 400 тис людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тис – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.