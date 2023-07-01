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ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України

Щоб продовжувати військову агресію, Путін залучає мільярди завдяки високим цінам на російську сировину, обходу західних санкцій та «канібалізації» економіки Росії

Російський диктатор Володимир Путін щодня витрачає мільярди доларів, грабує Росію та руйнує її економічне майбутнє лише заради продовження війни проти України. Американський журнал Time з’ясував, яка економічна ситуація в РФ та скільки ще триматиметься на плаву «путінська машина». 

Звідки Путін бере гроші

Як зазначається, Путін залучає мільярди на війну завдяки високим цінам на російську сировину, слабким західним санкціям та ухиленню від них. Однак ціни на нафту, природний газ, зерно, пшеницю, пиломатеріали, метали та практично всі товари, вироблені Росією, сьогодні нижчі, аніж до вторгнення 24 лютого 2022 року. Крім того, зараз світ значною мірою замінив російські постачання , тому експорт товарів нині не є «благом для відчайдушної Росії».

Ба більше, Путін фінансує своє вторгнення в Україну не лише коштом незначного експорту сировини чи ухилення від санкцій, але й коштом «канібалізації» економіки Росії. Як авторитарний диктатор, він здійснює державний контроль над 70% економіки. Без його грошей не залишилися місцеві бізнесмени, із яких він стягнув величезні податки на надприбуток. Відтак, торішній рекордний податок на надприбуток у розмірі 1,25 трильйона доларів для «Газпрому» та деяких інших російських державних підприємств виявився не одноразовим. Путін лише подвоїв свої вимоги та наказав збільшити податки на надприбуток через кілька місяців, залучивши ще трильйони рублів від великих компаній та олігархів.

ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України фото 1
скриншот із сайту time.com

Невдоволення в російському суспільстві

Спочатку диктатор вдався до стягнення високих податків із компаній та людей, які залишили Росію після вторгнення, пізніше він припинив маскуватися та почав без розбору захоплювати гроші й майно.

Крім того, Путін знехтував фіскальною політикою і спричинив рекорднмй дефіцит бюджету, друкуючи захмарні суми грошей із повітря. Так, він змушував російські банки та фізичних осіб купувати російські борги та витягувати сотні мільярдів суверенного багатства Росії, руйнуючи її майбутнє.

Від цього в країні стало більше розчарованих еліт, які стверджують, що політичні реформи Путіна шкодять російській економіці навіть більше, ніж західні санкції, які вже призводять до краху цілих секторів російської економіки. Окрім санкцій, понад 1000 західних компаній покинули Росію, через що росіянам уже важко знайти колишні звичні продукти – від побутової електроніки і до автомобілів.

«Не дивно, що розчаровані еліти, такі як олігарх Олег Дерипаска, змушені скаржитися в пресі, тоді як по всій Росії страйки робітників відбуваються дедалі частіше», – вказує Time.

Історична закономірність

Видання вказало на історичну закономірність. Із двох великих російських революцій за минуле століття обидві були підкріплені виснажливими економічними труднощами, спричиненими частково війнами. 

«Зрештою, війни ніколи не бувають дешевими: економічні аналітики підрахували, що підтримка її військових зусиль обходиться Росії щонайменше в мільярд доларів на день, і це точно не допомогло тому, що Путін вклав мільярди не лише в групу «Вагнера», але й в інші компанії Євгена Пригожина», – ідеться в матеріалі.

Time нагадало, що так само Перша світова війна виснажила скарбницю царя Миколи II до його зречення в 1917 році, коли Росія була охоплена понад 100 робітничими страйками серед широкого голоду, посиленого як примусовим призовом, так і поверненням військових ветеранів. А до розпаду Радянського Союзу витрати холодної війни в поєднанні з низькими цінами на нафту та серйозним спадом підірвали радянську економіку зсередини . Таким чином, видання робить висновок, що програші воєн ідуть пліч опліч із економічною трясовиною та зміною режиму в Росії.

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