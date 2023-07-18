Відомий спортсмен розказав, хто робить для відсторонення росіян від змагань більше, ніж чиновники
«ЗМІ України роблять для відсторонення від змагань росіян набагато більше, ніж наші спортивні чиновники», – скелетоніст Гераскевич
На думку скелетоніста Владислава Гераскевича, українські ЗМІ інколи роблять набагато більше, ніж чиновники, щоб відсторонити російських та білоруський спортсменів від міжнародних змагань. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».
«Під час засідання комісії атлетів НОК я чув багато критики щодо ЗМІ, що вони брешуть, що вони якісь погані… Я б хотів звернутися до спортсменів, які наважуються це говорити. Українські ЗМІ, серед яких я можу згадати Трибуну, «Главком», Base of Ukrainian sports, проєкт Watchers, роблять набагато більше для відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів, ніж керівники українських спортивних структур», – наголосив Гераскевич.
Спортсмен нагадав, що саме ЗМІ збирають бази російських спортсменів, які підтримують війну.
«Трибуна підняла питання щодо росіян, які підтримують війну, але перебувають в комісіях МОК. Я організовував пресконференцію зі світовими медіа щодо відсторонення росіян від змагань і саме Трибуна допомагала мені її проводити, саме вони допомагали з логістикою, вони модерували цей захід і, на мою думку, він вийшов доволі солідним. У мене, наприклад, язик не повернеться сказати, що наші ЗМІ якісь погані», – каже скелетоніст.
На думку Гераскевича, ЗМІ боряться за те, щоб усі українські спортсмени мали змогу продовжити кар’єру й представляти Україну на світовій арені.
Нагадаємо, що після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом. Навіть за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.
В інтерв’ю «Главкому» Гераскевич розповів, що на засіданні комісії «казали лише, що медіа брешуть постійно…». «Атмосфера така була, що ми підтримуємо Бубку, бо медіа брешуть», – зазначив спортсмен.
Зазначимо, що журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним. Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.
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