Відомий спортсмен розказав, хто робить для відсторонення росіян від змагань більше, ніж чиновники

Владислав Гераскевич нагадав, що саме ЗМІ збирають бази російських спортсменів, які підтримують війну, та вимагають їх відсторонення від змагань

«ЗМІ України роблять для відсторонення від змагань росіян набагато більше, ніж наші спортивні чиновники», – скелетоніст Гераскевич

На думку скелетоніста Владислава Гераскевича, українські ЗМІ інколи роблять набагато більше, ніж чиновники, щоб відсторонити російських та білоруський спортсменів від міжнародних змагань. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

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«Під час засідання комісії атлетів НОК я чув багато критики щодо ЗМІ, що вони брешуть, що вони якісь погані… Я б хотів звернутися до спортсменів, які наважуються це говорити. Українські ЗМІ, серед яких я можу згадати Трибуну, «Главком», Base of Ukrainian sports, проєкт Watchers, роблять набагато більше для відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів, ніж керівники українських спортивних структур», – наголосив Гераскевич.

Спортсмен нагадав, що саме ЗМІ збирають бази російських спортсменів, які підтримують війну.

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«Трибуна підняла питання щодо росіян, які підтримують війну, але перебувають в комісіях МОК. Я організовував пресконференцію зі світовими медіа щодо відсторонення росіян від змагань і саме Трибуна допомагала мені її проводити, саме вони допомагали з логістикою, вони модерували цей захід і, на мою думку, він вийшов доволі солідним. У мене, наприклад, язик не повернеться сказати, що наші ЗМІ якісь погані», – каже скелетоніст.

На думку Гераскевича, ЗМІ боряться за те, щоб усі українські спортсмени мали змогу продовжити кар’єру й представляти Україну на світовій арені.

Нагадаємо, що після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом. Навіть за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – сам Гераскевич.

В інтерв’ю «Главкому» Гераскевич розповів, що на засіданні комісії «казали лише, що медіа брешуть постійно…». «Атмосфера така була, що ми підтримуємо Бубку, бо медіа брешуть», – зазначив спортсмен.

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Зазначимо, що журналісти Bihus.info з'ясували, що фірма «Монблан», яка належить Сергієві Бубці та його братові Василю, працює на тимчасово окупованих територіях України та веде бізнес з окупантами. «Монблан» – давній родинний бізнес екс-президента НОК. Це компанія, основним видом діяльності якої є торгівля пальним. Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Сергій Бубка судитиметься з Bihus.Info через нещодавнє журналістське розслідування.