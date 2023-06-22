Через війну у росіян змінилася улюблена страва

Росіяни частіше їдять шаурму, тому що вона дешевша за інший фастфуд

У Росії її за рік у 2-3 рази зріс попит на шаурму. Одна з причин – зростання вартості інших популярних страв. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, у торговельній мережі «Перекресток» заявили, що за п'ять місяців 2023 року було продано 590 тис. штук шаурми – приблизно в 2,5 рази більше, ніж було продано за аналогічний період роком раніше. У мережі «Донер42» («Додо піца») продаж шаурми рік до року збільшився на 265% до 7,5 млн рублів.

Зростання попиту на шаурму опитані експерти пояснюють невисокою вартістю цього продукту в порівнянні з іншим фастфудом. Попит на інші популярні в цьому сегменті страви – суші та піцу – у торгових мережах та сервісах доставки або знижується, або значно відстає за темпами зростання від шаурми. Іншою можливою причиною різкого зростання популярності шаурми експерти назвали розширення асортименту цього продукту і те, що його стали активно просувати найбільші мережі фастфуду.

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Нагадаємо, що в Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах. Кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Згідно з оцінкою NTechLab, середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.