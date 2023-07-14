Вибухи у Кривому Розі та «бавовна» у двох областях РФ: головне за ніч

Уламки безпілотника, який нібито впав у Курській області РФ

Росіяни знову тероризували Україну ракетами і дронами

Минулої ночі в низці українських областей оголошувалася повітряна тривога через атаку ракет і дронів. Вибухи пролунали у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тим часом у Росії у двох областях гриміла «бавовна». У Курській області РФ безпілотник упав поблизу будівлі ФСБ. Також стало відомо, що українська тенісистка Людмила Кіченок здобула історичну перемогу у фіналі змішаного розряду Вімблдона. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 14 липня.

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Вибух у Кривому Розі

Уночі Україною ширилася повітряна тривога. Вона охоплювала східні, низку південних, північних і центральних областей. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку ракет і дронів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

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«Бавовна» у Воронежі

Пізно ввечері 13 липня на околиці російського міста Воронеж Воронезької області прогримів гучний вибух. Росіяни казали про ймовірну роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформують Telegram-канали Shot, Baza і «Вести Воронеж».

За попередньою інформацією російських джерел, збито безпілотник у мікрорайоні Масловка Новоусманського району. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Падіння безпілотника у Курській області

Уночі 14 липня у місті Курчатов Курської області РФ пролунав вибух. Росіяни казали про падіння уламків безпілотника приблизно за сто метрів від будівлі місцевого управління ФСБ. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

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Фрагменти БпЛА були зафіксовані на різних локаціях. Так, уламки дрона впали на житловий будинок, де були вибиті вікна. Крім того, фрагменти дрона потрапили на другий поверх будівлі на вулиці Енергетиків. Деякі уламки почали розбирати місцеві жителі.

США направлять до Європи резервістів

Президент США Джо Байден дозволив Пентагону відправити до трьох тисяч військовослужбовців резервних сил до Європи на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляє CNN.

Згідно з новим дозволом, американські резервісти будуть частиною операції «Атлантична рішучість» (Atlantic Resolve) – поточного ротаційного розгортання сил НАТО для зміцнення східного флангу.

Людмила Кіченок стала переможницею Вімблдона

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем перемогла у фіналі змішаного розряду Вімблдона. Українсько-хорватський дует змагався з бельгійсько-китайським тандемом Йорана Флігена та Їфан Сюй. Результати гри – 6:4, 6:7(9), 6:3.

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«Перемогою хочу надихнути українців, які виборюють свободу», – сказала українська тенісистка після гри.

Таким чином, Людмила Кіченок стала третьою українкою, яка виграла турнір «Великого шолому».