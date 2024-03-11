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Родина та роль жінки: ірландці неочікувано відреагували на можливі поправки до Конституції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Родина та роль жінки: ірландці неочікувано відреагували на можливі поправки до Конституції
Ірландці виявились не готовими до змін у поглядах на традиційну родину
фото: people.onliner.by

Ірландці негативно відреагували на поправки до Конституції

Ірландці не підтримали конституційні поправки, націлені на зміцнення ґендерної рівності та розширення поняття сім'ї. Проти висловилося майже 74% тих, хто взяли участь у голосуванні. Про це повідомляє Irish Times.

Голосування на референдумі включало два питання. Перший стосувався статті, яка зобов'язує державу захищати сім'ю як основний осередок суспільства. Громадянам запропонували прибрати згадку про шлюб як основу, «на якій ґрунтується родина», і замінити його пунктом, в якому йдеться, що сім'ї можуть бути засновані «на шлюбі або інших міцних відносинах». У разі прийняття це стало б 39 поправкою до конституції.

Пропонована 40-та поправка повинна була усунути твердження про те, що місце жінки в сім'ї забезпечує загальне благо, яке не може бути дано державою, і виключила б положення, за яким матері не зобов'язані працювати за економічною необхідністю, якщо це призводить до нехтування їхніми обов'язками по будинку. Натомість передбачалося прописати, що держава прагнутиме підтримувати «надання членами родини допомоги одне одному».

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який висунув поправки, визнав свою невдачу і сказав, що його команда зовсім не переконала людей у ​​необхідності ліберальних змін у погляді на сім'ю, не кажучи вже про проблеми із формулюванням питань.

«Уряд невірно оцінив настрій електорату, представив їм пропозиції, і не надто докладно не пояснив, ці пропозиції, які, водночас, могли мати серйозні наслідки для суспільства»,  – заявив безпартійний сенатор Майкл Макдауелл, який виступав проти обох поправок.

До слова, ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців

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Теги: Конституція соціум Ірландія держава сім'я жінка чоловік

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