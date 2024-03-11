Родина та роль жінки: ірландці неочікувано відреагували на можливі поправки до Конституції

Ірландці виявились не готовими до змін у поглядах на традиційну родину

Ірландці негативно відреагували на поправки до Конституції

Ірландці не підтримали конституційні поправки, націлені на зміцнення ґендерної рівності та розширення поняття сім'ї. Проти висловилося майже 74% тих, хто взяли участь у голосуванні. Про це повідомляє Irish Times.

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Голосування на референдумі включало два питання. Перший стосувався статті, яка зобов'язує державу захищати сім'ю як основний осередок суспільства. Громадянам запропонували прибрати згадку про шлюб як основу, «на якій ґрунтується родина», і замінити його пунктом, в якому йдеться, що сім'ї можуть бути засновані «на шлюбі або інших міцних відносинах». У разі прийняття це стало б 39 поправкою до конституції.

Пропонована 40-та поправка повинна була усунути твердження про те, що місце жінки в сім'ї забезпечує загальне благо, яке не може бути дано державою, і виключила б положення, за яким матері не зобов'язані працювати за економічною необхідністю, якщо це призводить до нехтування їхніми обов'язками по будинку. Натомість передбачалося прописати, що держава прагнутиме підтримувати «надання членами родини допомоги одне одному».

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Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який висунув поправки, визнав свою невдачу і сказав, що його команда зовсім не переконала людей у ​​необхідності ліберальних змін у погляді на сім'ю, не кажучи вже про проблеми із формулюванням питань.

«Уряд невірно оцінив настрій електорату, представив їм пропозиції, і не надто докладно не пояснив, ці пропозиції, які, водночас, могли мати серйозні наслідки для суспільства», – заявив безпартійний сенатор Майкл Макдауелл, який виступав проти обох поправок.

До слова, ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців.