Українці можуть залишитись без житла у Ірландії через одну причину

В Ірландії невідомі протестанти заблокують будівництво житла для біженців з України

Ірландці виступають проти будівництва нового великого центру для українських біженців. Компанія-забудовник стверджує, що її роботі заважають протестувальники, які блокують надання Ірландією будинків для тимчасово переміщених осіб. Як пише The Irish Times, суд в Ірландії другий тиждень розглядає скаргу місцевої компанії, яка на замовлення уряду споруджує житло для прийняття майже тисячі біженців з України. Проти цього рішення влади виступають кількадесят людей, які блокують дороги для будівельної техніки.

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Компанія Pastures New Accommodation уклала з урядом Ірландії контракт на надання 985 ліжко-місць у 387 будиночках в місті Ньюхолл графства Кілдар, а також на будівництво їдальні, пральні та рекреаційних об'єктів на території об'єкту.

Минулого тижня компанія повідомила суду, що приблизно 50 протестувальників перешкоджали в'їзду та виїзду людей і машин на територію, використовуючи тактику «живого щита» та паркуючи автомобілі перед в'їздами.

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У суді Pastures New Accommodation наголосила, що не проти протестів, але блокування в'їздів не є законним і створює загрозу безпеці – до того ж протестувальники публікували агресивні дописи в соцмережах, натякаючи на бажання підпалити будівництво.

Тоді суд став на бік компанії та заборонив протестувальникам навмисно перешкоджати в'їзду на територію об'єкту або виїзду з нього. Але на засіданні 4 березня стало відомо, що частина протестувальників продовжує блокування.

Через відсутність представників відповідачів суддя, що головував на слуханні, переніс розгляд на кінець тижня.

Нагадаємо, в Ірландії будують новий центр для розміщення українських біженців. Про це пише kildarenow.com. Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні. За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді країни, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям. Уряд повідомив, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

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У закладі буде 387 спальних кабін з окремими санвузлами для розміщення сімей на 2-6 осіб, а також облаштована їдальня з підігрівом. Зазначається, що страви та все необхідне для приготування чаю та кави будуть надані з урахуванням культурних і релігійних особливостей, а також з урахуванням графіку обідів для студентів і працівників.

У центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей – надворі встановлять столики і облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню. За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть перебувати там цілодобово.