Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Збитий у Литві безпілотник ніс вибухівку – міністр оборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Збитий у Литві безпілотник ніс вибухівку – міністр оборони
Робертас Каунас повідомив про вибухівку на збитому над Литвою дроні
фото: LTR

Сапери знешкодили вибуховий пристрій, фахівці продовжують досліджувати безпілотник

Безпілотник, який у ніч проти 15 вересня було збито над Литвою, ніс вибухівку. Сапери виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Литви Робертаса Каунаса.

За словами Каунаса, операцію «Щит», у межах якої фахівці працювали зі збитим безпілотником, завершено. Водночас дослідження та аналіз самого дрона триватимуть.

За даними LRT, дрон прилетів з боку Білорусі. Його збили італійські винищувачі, які дислокуються на авіабазі в Шяуляї. Безпілотник перехопили над Кайшядорським районом неподалік Круонісської гідроакумулюючої електростанції.

Під час прольоту безпілотника жителі Вільнюського та Каунаського повітів отримали попередження про можливу повітряну тривогу.

Після інциденту на авіабазу в Шяуляї прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який зустрівся з Каунасом. Литовський міністр подякував екіпажу винищувача за рішучі дії та наголосив, що взаємодія країн НАТО і відповідних служб допомагає забезпечувати безпеку регіону.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа прокоментував знищення безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Він подякував військовослужбовцям країн НАТО за швидку реакцію та наголосив на необхідності бути готовими до подібних інцидентів. 

Крім цього, 13 вересня у Литві оголошували повітряну тривогу через невідомий об'єкт, що прямував до Вільнюса і раптово зник із радарів. У відповідь з авіабази Емарі в Естонії підняли два винищувачі НАТО – один направили до Литви, другий до Латвії. Літаки мали виявити та візуально ідентифікувати об'єкт і за потреби знищити його.

Згодом Національний центр управління кризами повідомив, що об'єкт, який спочатку вважали безпілотником, насправді був зграєю птахів. 

Читайте також:

Теги: Литва дрон безпілотник вибухівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український безекіпажний катер Sargan 3000 https://zaxid.net/news/
Військово-морські сили показали перший в історії бій безекіпажних катерів
12 вересня, 21:26
За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час
Зеленський анонсував вирішення проблеми з реактивними шахедами
10 вересня, 21:40
Сили оборони уразили фрегат «Адмірал Ессен»
ЗСУ уразили фрегат і десантний корабель РФ у Новоросійську
10 вересня, 12:29
У Центрально-Міському районі Кривого Рогу розгортається штаб допомоги для людей
Ворог ударив по п'яти локаціях Кривого Рогу: є поранені
10 вересня, 02:01
Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня
Міністр оборони Литви заявив, що знає мету візиту глави ЦРУ до Москви
31 серпня, 15:54
Пошкоджена квартира у будинку після російської атаки
Російський FPV-дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі: є постраждалі
31 серпня, 02:24
Логістичний центр російського маркетплейса Ozon після атаки безпілотників
Ozon продав військових товарів на 25 млрд рублів за рік
29 серпня, 06:37
Президент Литви вранці 23 серпня прибув до Києва
Лідери шести країн Європи прибули до Києва напередодні Дня Незалежності
23 серпня, 10:43
Безпілотник над Румунією збив іспанський F-18
Речник НАТО розповів про походження збитого над Румунією дрона
16 серпня, 20:15

Соціум

Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії
Польща посилила охорону кордону з Україною через загрозу з боку Росії
Пасажирів з аеропорту Варшави евакуйовано через підозрілу знахідку
Пасажирів з аеропорту Варшави евакуйовано через підозрілу знахідку
Польські військові зіткнулися з проблемою під час дослідження російського дрона
Польські військові зіткнулися з проблемою під час дослідження російського дрона
Війна з Іраном виявила слабке місце американської армії – Пентагон
Війна з Іраном виявила слабке місце американської армії – Пентагон
Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО
Росія націлилася на критичну інфраструктуру НАТО
Невідомий дрон розбився за кілометр від авіабази Бундесверу
Невідомий дрон розбився за кілометр від авіабази Бундесверу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua