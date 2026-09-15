Збитий у Литві безпілотник ніс вибухівку – міністр оборони

Робертас Каунас повідомив про вибухівку на збитому над Литвою дроні

Сапери знешкодили вибуховий пристрій, фахівці продовжують досліджувати безпілотник

Безпілотник, який у ніч проти 15 вересня було збито над Литвою, ніс вибухівку. Сапери виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Литви Робертаса Каунаса.

За словами Каунаса, операцію «Щит», у межах якої фахівці працювали зі збитим безпілотником, завершено. Водночас дослідження та аналіз самого дрона триватимуть.

За даними LRT, дрон прилетів з боку Білорусі. Його збили італійські винищувачі, які дислокуються на авіабазі в Шяуляї. Безпілотник перехопили над Кайшядорським районом неподалік Круонісської гідроакумулюючої електростанції.

Під час прольоту безпілотника жителі Вільнюського та Каунаського повітів отримали попередження про можливу повітряну тривогу.

Після інциденту на авіабазу в Шяуляї прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, який зустрівся з Каунасом. Литовський міністр подякував екіпажу винищувача за рішучі дії та наголосив, що взаємодія країн НАТО і відповідних служб допомагає забезпечувати безпеку регіону.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа прокоментував знищення безпілотника, який порушив повітряний простір країни. Він подякував військовослужбовцям країн НАТО за швидку реакцію та наголосив на необхідності бути готовими до подібних інцидентів.

Крім цього, 13 вересня у Литві оголошували повітряну тривогу через невідомий об'єкт, що прямував до Вільнюса і раптово зник із радарів. У відповідь з авіабази Емарі в Естонії підняли два винищувачі НАТО – один направили до Литви, другий до Латвії. Літаки мали виявити та візуально ідентифікувати об'єкт і за потреби знищити його.

Згодом Національний центр управління кризами повідомив, що об'єкт, який спочатку вважали безпілотником, насправді був зграєю птахів.