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Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних шахедів – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна прискорює виробництво перехоплювачів реактивних шахедів – Зеленський
Учасники Ставки заслухали інформацію про відсоток збиття ворожих дронів та досвід команд, які займаються їх перехопленням
фото: Офіс президента України

На Ставці Верховного головнокомандувача обговорили результати випробувань швидкісних дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорили результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних шахедів. За підсумками доповідей ухвалили рішення прискорити їх виробництво, повідомляє «Главком».

Зокрема, учасники Ставки заслухали інформацію про відсоток збиття ворожих дронів та досвід команд, які займаються їх перехопленням. Також визначили основні засоби, які можуть посилити українську протиповітряну оборону.

«Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво», – повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна також ухвалила нові рішення щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів. Раніше Зеленський повідомляв, що українські виробники вже мають прототипи швидкісних перехоплювачів, а робота над ними триває для досягнення необхідної ефективності.

Окремо на Ставці Головне управління розвідки Міноборони доповіло про технологічні плани Росії на 2027 рік. Йшлося, зокрема, про озброєння, на яке розраховує РФ, виробничі спроможності та схеми постачання компонентів до Росії.

Зеленський заявив, що відповідно до отриманої інформації Україна коригує свою протидію. Пріоритетним завданням для Міністерства закордонних справ та української дипломатії він назвав нові санкційні пакети партнерів, зокрема проти тіньових схем, які Росія використовує для забезпечення виробництва дронів і ракет.

Також під час Ставки ухвалили додаткові рішення для захисту та безперервної роботи дата-центрів та інших об'єктів, критично важливих для сфери зв'язку. Президент наголосив на необхідності повної реалізації цих рішень на всіх рівнях.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії протягом останньої доби. Українські сили також завдали ударів по цілях у Чорному морі.

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Теги: дрон Україна Володимир Зеленський війна

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