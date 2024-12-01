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Росія могла отримати від Північної Кореї нові потужні РСЗВ – Forbes

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія могла отримати від Північної Кореї нові потужні РСЗВ – Forbes
M1991 – система здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км
фото з відкритих джерел

Реактивними системами M1991 росіяни можуть атакувати Харків

Північна Корея, ймовірно, відправила Росії свої потужні реактивні системи залпового вогню М1991, які можуть вражати цілі на відстані до 60 км. Про це пише Forbes.

Також окупанти могли отримати від КНДР самохідні гаубиці М1989. Загалом близько 100 артилерійських систем.

Гаубиці M1989 стріляють 170-мм снарядами вагою по 45 кг кожен на відстань щонайменше 40 км.

M1991 – система здатна стріляти 240-мм ракетами вагою 187 кг на відстань до 60 км. Ця РСЗВ перевершує більшість артилерійських систем, що перебувають на озброєнні України, за винятком американських Himars.

Ці пускові установки можуть вражати українські траншеї та вести вогонь у відповідь по українських гаубицях і пускових установках.

Видання пише, що окупанти M1991 могли б атакувати Харків, який розташований всього за 40 км від російсько-українського кордону.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея за жовтень та листопад передала Росії 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 мільйонів снарядів. 

А президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

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Теги: Харків окупанти війна росія Північна Корея

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