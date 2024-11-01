Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону – звернення Президента

Президент Зеленський заявив, що загроза від Північної Кореї зростає

Північна корея випробовує нову зброю та удосконалює її, а світ просто спостерігає. Перші тисячі військових КНДР вже неподалік кордону з Україною. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Північна Корея навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати», – заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна бачить кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів із Північної Кореї – усі їхні табори. ЗСУ могли б ударити превентивно, якби в була можливість бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях.

«Ми знаємо всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована. Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї», – зазначив Зеленський.

Також президент закликав світових лідерів допомогти Україні та запобігти ескалації конфлікту.

«Кожен у світі, хто справді хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, – кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями. Участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу», – підсумував президент.

До слова, Україна планує найближчим часом передати Південній Кореї детальний запит, який включатиме необхідну для українських захисників зброю. Про це йдеться в інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для південнокорейського телеканалу KBS.

Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.