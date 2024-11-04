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Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перші військові КНДР потрапили під обстріл на Курщині
фото: CNTAC

Сили оборони України вдарили по бійцях Кім Чен Ина

Перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць Коваленко не надав. Однак варто зазначити, що це перше офіційне підтвердження інформації, яку останніми днями поширювали ЗМІ та воєнкори. Останні повідомляли, що серед солдатів КНДР вже зафіксовано перших загиблих.

Нагадаємо, що, за повідомленнями аналітиків ISW, російські сили нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області під час боїв 3 листопада. Російські воєнкори заявляють, що їхні війська просунулися полями на північ і північний захід від Погребки (на північний захід від Суджі) та поблизу Нової Сорочини (безпосередньо на південь від Погребки), а також захопили захисну смугу на схід від Малої Локні (південніше Нової Сорочини). Проте ISW не має візуального підтвердження цих заяв.

До слова, Північна Корея перекинула до Росії близько 10 тисяч військових. На війні проти України вони можуть зустрітися з низкою проблем, стверджує британська розвідка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ.

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Теги: ЗСУ війна Північна Корея фронт Курщина

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