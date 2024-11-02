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Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Перші бої північнокорейських військ проти ЗСУ відбудуться «найближчими днями» – Блінкен
Блінкен розповів, коли КНДР вступить у війну проти ЗСУ
фото з відкритих джерел

Війська КНДР готові вступити у бої проти українських захисників

Сполучені Штати очікують, що північнокорейські війська в Курській області Росії «найближчими днями» вступлять у бій проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє агентство Reuters.

На пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном та їхніми південнокорейськими колегами Блінкен сказав, що Росія проводить навчання солдатам КНДР щодо артилерії, безпілотників, а також основним діям піхоти.

«Ми ще не бачили, щоб ці війська розгорталися в бойових діях проти українських сил, але ми очікуємо, що це станеться найближчими днями», – додав Блінкен.

Під час зустрічі США та Південна Корея обговорили кілька варіантів реагування. Блінкен підкреслив, що залучення Москвою північнокорейських солдатів у війні проти України є «явною ознакою слабкості».

Остін також повідомив, що найближчими днями США оголосять про новий пакет безпекової допомоги для України.

Напередодні аналітики ISW оцінили майбутні наслідки участі військ КНДР у війні в Україні.

До слова, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.

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Теги: росія Південна Корея військові навчання Ентоні Блінкен війна Північна Корея ЗСУ

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