Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому північні корейці досі не потрапляли у полон? Генштаб пояснив причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому північні корейці досі не потрапляли у полон? Генштаб пояснив причини
Північнокорейські солдати ще не брали активної участі в боях на Курщині, стверджують в командуванні ЗСУ
фото з відкритих джерел

Загалом з північнокорейських військових у РФ сформували чотири окремі бригади, і лише деякі підрозділи влилися до складу діючих бригад російських десантників

Солдати КНДР масово ще не брали участь в боях на Курщині. Інформацію про це «Главкому» надало командування Збройних сил України. Ймовірна причина затримок: вояки Ким Чен Ина виявилися не готовими до інтенсивних боїв новітньої війни, оскільки їхня підготовка базувалася на лекалах радянської військової школи другої половини ХХ ст.

За даним високопоставленого джерела «Главкома» в командуванні ЗСУ, північнокорейським військовим, що віддавна прибули на територію РФ, кілька разів продовжували термін підготовки на полігонах, останній раз  – до кінця листопада.

Загалом, за даними, які має керівництво ЗСУ, з приблизно 11 тис. військових КНДР росіяни сформували чотири бригади, окремі, краще підготовлені підрозділи північнокорейців, ймовірно, поповнили штурмові батальйони тих бригад повітряно-десантних військ Росії, які воюють на Курщині.

Водночас у командуванні ЗСУ «Главкому» не підтвердили, але й не спростували інформацію західних ЗМІ про те, що внаслідок успішного застосування ракет Storm Shadow по підземному командному пункту Мар’їне, що в Курській області, зазнав поранень високопоставлений північнокорейський генерал.

Загалом сьогодні в боях на території Курської області українським військовим протистоїть 59-тисячне угруповання збройних сил Росії (потенційну кількість солдатів КНДР не враховано), тоді як на початку осені сили противника на цій ділянці фронту командування ЗСУ оцінювало в приблизно 40 тис.

Нагадаємо, 21 листопада Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців повідомило, що внаслідок атаки Збройних сил України в бункері на Курщині було поранено генерал-полковника Кім Йон Бока, який координував процес інтеграції північнокорейських солдатів у російське військо.

Як повідомлялося, українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії.

До слова, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

 

Читайте також:

Теги: Генштаб Північна Корея військові полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
Отримав підозру зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА
14 листопада, 20:16
Максим Буткевич – український правозахисник і журналіст, співзасновник проєкту «Без Кордонів» та центру прав людини ZMINA
РФ визнала «небажаною» організацією український правозахисний центр Zmina
8 листопада, 10:18
Першочергово Південна Корея обіцяє надавати оборонне озброєння
Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
7 листопада, 13:19
Під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися
Генштаб назвав причину масштабного збою часу
5 листопада, 17:45
Новий білборд у Тегерані з фотографіями президента Байдена та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху праворуч, позначених як «розпалювачі війни», і президента Ірану Масуда Пезешкіана та військового офіцера з іншого боку
Верховний лідер Ірану наказав підготувати удар по Ізраїлю – The New York Times
1 листопада, 18:24
Жителька Лебедівки змушена була покинути свою домівку
ЗСУ на Курщині рятують місцевих жителів від російських КАБів
30 жовтня, 07:52
Матеріальну допомогу можуть отримати військові-кияни, які лікуються в медичних закладах через поранення, отримане в зоні бойових дій
Поранені воїни з Києва можуть подати заяву на отримання 45 тис. гривень
26 жовтня, 17:55
«Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги»
Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині
25 жовтня, 15:58

Події в Україні

Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада
Зеленський позбавив зрадників держнагород, Україна отримає $4,8 млрд. Головне за 22 листопада
Чому північні корейці досі не потрапляли у полон? Генштаб пояснив причини
Чому північні корейці досі не потрапляли у полон? Генштаб пояснив причини
Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
Поблизу Вугледара окупанти розстріляли п’ятьох полонених захисників
Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич
Львів отримав титул Молодіжної столиці Європи: на церемонії вшанували памʼять Ярини Базилевич
Відключення світла: як діятимуть графіки 23 листопада
Відключення світла: як діятимуть графіки 23 листопада
У харківському метро встановлено новорічну ялинку
У харківському метро встановлено новорічну ялинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
90K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
9616
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
8981
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6561
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна

Новини

Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Сьогодні, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Сьогодні, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Сьогодні, 17:00
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua