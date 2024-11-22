Чому північні корейці досі не потрапляли у полон? Генштаб пояснив причини

Північнокорейські солдати ще не брали активної участі в боях на Курщині, стверджують в командуванні ЗСУ

Загалом з північнокорейських військових у РФ сформували чотири окремі бригади, і лише деякі підрозділи влилися до складу діючих бригад російських десантників

Солдати КНДР масово ще не брали участь в боях на Курщині. Інформацію про це «Главкому» надало командування Збройних сил України. Ймовірна причина затримок: вояки Ким Чен Ина виявилися не готовими до інтенсивних боїв новітньої війни, оскільки їхня підготовка базувалася на лекалах радянської військової школи другої половини ХХ ст.

За даним високопоставленого джерела «Главкома» в командуванні ЗСУ, північнокорейським військовим, що віддавна прибули на територію РФ, кілька разів продовжували термін підготовки на полігонах, останній раз – до кінця листопада.

Загалом, за даними, які має керівництво ЗСУ, з приблизно 11 тис. військових КНДР росіяни сформували чотири бригади, окремі, краще підготовлені підрозділи північнокорейців, ймовірно, поповнили штурмові батальйони тих бригад повітряно-десантних військ Росії, які воюють на Курщині.

Водночас у командуванні ЗСУ «Главкому» не підтвердили, але й не спростували інформацію західних ЗМІ про те, що внаслідок успішного застосування ракет Storm Shadow по підземному командному пункту Мар’їне, що в Курській області, зазнав поранень високопоставлений північнокорейський генерал.

Загалом сьогодні в боях на території Курської області українським військовим протистоїть 59-тисячне угруповання збройних сил Росії (потенційну кількість солдатів КНДР не враховано), тоді як на початку осені сили противника на цій ділянці фронту командування ЗСУ оцінювало в приблизно 40 тис.

Нагадаємо, 21 листопада Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців повідомило, що внаслідок атаки Збройних сил України в бункері на Курщині було поранено генерал-полковника Кім Йон Бока, який координував процес інтеграції північнокорейських солдатів у російське військо.

Як повідомлялося, українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії.

До слова, днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.