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Розвідка повідомила, скільки снарядів і ракет КНДР передала Росії з жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, скільки снарядів і ракет КНДР передала Росії з жовтня
З жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до Росії
фото: Shutterstock

Триває постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності

Північна Корея за жовтень та листопад передала Росії 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24, а також понад 5 мільйонів снарядів. Про це повідомили у ГУР Міноборони у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

За даними розвідки, з жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до Росії. Усього переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991.

«Також триває постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (на листопад поставлено понад 5 млн одиниць та 100 одиниць відповідно)», – повідомили в ГУР.

У відомстві додали, що з території КНДР на територію Росії також переміщено понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 Koksan, частину з яких планувалося доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, з метою підготовки особового складу.

Нагадаємо, учора, 28 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози. Під час переговорів Юн підкреслив готовність Південної Кореї взаємодіяти з Україною та тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами Америки в питаннях реагування на загрози, які створює посилення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Також повідомлялося, що Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.

Теги: росія Північна Корея Україна боєприпаси

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