КНДР збільшує потужності заводу з виробництва ракет для Росії – Reuters

Об'єкт, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу «Ренсон» у Хамхіні, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни

Завод «Ренсон» є єдиним відомим підприємством, яке виробляє твердопаливні балістичні ракети класу «Хвасон-11»

Північна Корея розширює ключовий комплекс із виробництва зброї, на якому збираються ракети малої дальності. Ці ракети Пхеньян передає Москві. Про це повідомляє Reuters.

Об'єкт, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу «Ренсон» у Хамхіні, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни.

Сем Лер, науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна (CNS), розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, повідомив, що цей завод є єдиним відомим підприємством, яке виробляє твердопаливні балістичні ракети класу «Хвасон-11».

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову складальну будівлю, що будується, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників. Також, ймовірно, Пхеньян займається покращенням входів у деякі підземні приміщення комплексу.

Супутниковий знімок показує будівлю передбачуваної ракетної збірки (нижній центр фотографії) на «заводі 11 лютого» фото: Reuters 20 листопада 2024 року

Супутникове зображення показує ймовірне будівництво нового житла для робітників (у центрі фотографії) на «заводі 11 лютого» фото: Reuters

За словами Лера, занедбаний мостовий кран, який знаходився перед входом у тунель і заважав вільному доступу, було прибрано, що дозволяє припустити, що вони, можливо, зосередили увагу на цій частині об'єкта.

«Ми розглядаємо це як припущення, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу», – сказав Лер.

Нова складальна будівля приблизно на 60-70% менша за будівлю, яка використовувалася раніше для збирання ракет.

У 2023 році державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких північнокорейський лідер Кім Чен Ин йде по нових будівлях комплексу в Хамхіні, де, за словами аналітиків, робітники збирають хвостові частини і носові обтічники для ракети, імовірно KN-23. За словами Лера, минулого опубліковані відеоматеріали північнокорейських державних ЗМІ показували, що на цьому комплексі вироблялося все: від коліс танків до корпусів ракетних двигунів.

Нагадаємо, у північнокорейської ракети KN-23/KN-24 – виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску. Так, було опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24.

«Держава-агресор Росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року. Разом з ракетами Пхеньян тоді направив до Росії своїх військових фахівців, які обслуговували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, з березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.