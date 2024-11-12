КНДР законодавчо закріпила стратегічне партнерство з Росією

КНДР ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією. Про це повідомляє ЦТАК.

Наголошується, що договір набуде чинності від дня обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.

9 листопада російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР.

Відповідно до супровідних матеріалів закону про ратифікацію, розвиток відносин всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами «відповідає корінним інтересам їхніх народів та робить внесок у забезпечення миру, регіональної та глобальної безпеки та стабільності».

«Договором, зокрема, встановлено, що у разі виникнення безпосередньої загрози вчинення проти однієї із сторін акту збройної агресії сторони проводять консультації для координації своїх позицій та узгодження можливих заходів щодо надання допомоги одна одній», – йдеться у статті.

При цьому РФ та КНДР зобов'язуються не укладати з третіми державами угоди, спрямовані проти однієї зі сторін, а також не допускати використання своєї території третіми державами з метою порушення суверенітету, безпеки та територіальної недоторканності іншої сторони.

У договорі також закріплені положення щодо співробітництва з питань «встановлення справедливого багатополярного нового світопорядку та створення механізмів щодо проведення спільних заходів з метою зміцнення обороноздатності сторін».

Договір набирає чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами. З цієї ж дати припиниться дія Договору про дружбу, добросусідство та співробітництво між Росією та КНДР від 9 лютого 2000 року.

Нагадаємо, Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій. У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

До слова, стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України. Більшість північнокорейських військових, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера.