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Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сибіга пояснив, що КНДР хоче отримати від Росії в обмін на участь у війні
Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС України наголосив, що протидіяти глобальним загрозам потрібно разом

Північна Корея допомагає Росії у війні проти України. В обмін КНДР хоче отримати російські технології. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з японським колегою.

«За даними української розвідки, Пхеньян хоче обміняти свою участь в агресії проти України на доступ до російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах. Це надзвичайно загрозливо і все це не може не турбувати наших партнерів», – сказав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що протидіяти таким глобальним загрозам потрібно разом. «Тільки потужна та системна підтримка України може зупинити Росію та принести справедливий та сталий мир. Поразка Росії в Україні зупинить інших агресорів та всю «вісь зла» від загарбницьких планів», – заявив міністр.

Як відомо, Північна Корея та Росія нещодавно ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні, яка включає пакт про взаємну оборону.

Північна Корея розгорнула свої війська на західній лінії фронту Росії у війні з Україною, а офіційні особи Південної Кореї та США заявили, що північнокорейські солдати брали участь у боях проти України разом із російськими силами.

Нагадаємо, що Євросоюз вимагає виведення військ КНДР з території Росії. Відповідна заява була оголошена Європейським Союзом під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні. Нагадали також, що раніше Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель категорично засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з незаконними закупівлями Росією балістичних ракет із Північної Кореї, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, а також застосуванням Росією цих ракет і боєприпасів проти України.

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Теги: міністр технології Північна Корея Андрій Сибіга обмін росія Боррель

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