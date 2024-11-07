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Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Південна Корея ймовірно напряму постачатиме зброю Україні
Першочергово Південна Корея обіцяє надавати оборонне озброєння
фото з відкритих джерел

Стратегію підтримки України Південна Корея коригуватиме залежно від рівня залученості КНДР у війні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. 

«Залежно від рівня залученості Північної Кореї, ми будемо поетапно коригувати нашу стратегію підтримки, що означає, що можливість надання зброї не виключається», – зазначив Юн Сок Йоль.

Також президент повідомив, що обговорював питання Північної Кореї з новообраним президентом США Дональдом Трампом, спільно готуючи зустріч у «найближчому майбутньому». 

Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Нагадаємо, що росіяни починають звозити солдатів КНДР навколо Суджі. Ворог планує замінити північнокорейцями російські частини в Курській області, щоб натомість перекинути їх на схід. Росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї.

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Теги: Південна Корея війна озброєння Північна Корея

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