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Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія почала забороняти танці з «недружніх» країн
Виступ грузинських танцівників
фото: Kosoy z

У  РФ після початку повномасштабного вторгнення цензурні обмеження постійно розширюються

У Краснодарському державному інституті культури діє перелік країн, традиційну хореографію яких заборонено використовувати для захисту дипломних робіт. Про це повідомила випускниця вишу Каролина Гонгадзе, пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами хореографки, під обмеження спочатку потрапили твори української культури, а згодом заборону поширили на хореографію Молдови, Арменії та інших країн. Зокрема, одній зі студенток за тиждень до іспиту скасували виступ із молдавським танцем через включення країни до списку «недружніх». Сама Гонгадзе після випуску зіткнулася зі скасуванням армянського танцювального номера на місцевому фестивалі з аналогічних причин.

Згодом випускниця видалила свій відеоролик із соцмереж. Подібні практики суперечать офіційним заявам російської влади про нібито відсутність «недружніх народів» та відкритості до світової культури. Натомість у РФ після початку повномасштабного вторгнення цензурні обмеження постійно розширюються, охоплюючи не лише українську мову та музику, а й твори західних виконавців на шкільних святах.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. 

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

До слова, президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Теги: росія

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