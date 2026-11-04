Дніпро: росіяни вдарили по підприємству, є поранені

Російський удар спричинив пожежу на підприємстві у Дніпрі

Двоє чоловіків потрапили до лікарні з осколковими пораненнями

Російські окупаційні війська завдали удару по підприємству у Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, яких госпіталізували з осколковими пораненнями. На території підприємства виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

За наявною інформацією, поранення отримали чоловіки віком 38 та 57 років. Обох доправили до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Внаслідок ворожого удару на території підприємства спалахнула пожежа. Інформація про масштаби займання, характер пошкоджень та можливі руйнування наразі уточнюється.

Тип озброєння, яким російські війська атакували підприємство, у повідомленні не зазначено. Також поки невідомо, чи є інші пошкоджені об'єкти внаслідок цього удару.

Нагадаємо, вдосвіта 3 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 17 осіб дістали поранення. Російські ракети пошкодили житлові будинки, медичні та освітні заклади, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у місті пошкоджено або частково зруйновано 20 житлових будинків. Також постраждали гімназія, дитячий садок, музична школа, бібліотека, палац культури «Енергетик» та амбулаторія.