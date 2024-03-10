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Трамп пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Трамп пояснив, чому Путін говорить про ядерну зброю
Трамп під час виступу перед своїми прихильниками розкритикував Байдена
фото: Shutterstock

«Він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися»

Кандидат в президенти Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін говорить про застосування ядерної зброї через чинного лідера США Джо Байдена. Відповідна заява пролунала під час виступу Трампа у штаті Джорджія.

«Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися», – заявив він.

Трамп також наголосив, що у випадку, якби президентом США був він, американці, за його словами, «були б у цілковитій безпеці».

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що під час свого очільництва у США він погрожував лідерам країн НАТО, що «заохочуватиме Росію робити все, що їй заманеться» з державами, які заборгували Альянсу гроші. 

До слова, колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати «в будь-який час і в будь-якому місці». Трамп відмовився брати участь у первинних дебатах республіканців і критикував змагання кандидатів на загальних виборах, які організувала Комісія з президентських дебатів.

Як раніше повідомлялося, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію.

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Теги: путін Дональд Трамп Джозеф Байден ядерна зброя

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