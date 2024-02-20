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Держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держава спростила процес анулювання права власності на знищене житло: деталі
Загалом, станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на суму в 1,7 млрд гривень, ще 269 родин забронювали кошти на придбання домівки за сертифікатом
фото з відкритих джерел

Тепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу або нотаріуса

Щоб припинити право власності на знищене житло, без чого неможливе укладання угоди купівлі-продажу нової домівки, відтепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Його можна отримати у нотаріуса, державного реєстратора у ЦНАПі, а також у міськраді громади, де знаходиться знищений об’єкт нерухомості. 

Про це розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За словами нардепки, цей крок суттєво спростить процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу. 

Зазначається, що раніше, для анулювання права власності громадяни повинні були збирати пакет документів – правовстановлюючих і підтверджуючих факт знищення. Його потрібно було надавати в бюро технічної інвентаризації (БТІ), після чого його фахівці проводили огляд житла і за підсумками проведення вносили відомості у Єдину державну електронну системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Саме на основі цих даних нотаріуси проводили анулювання права власності. 

«Така процедура була тривалою, тож держава пішла на зустріч людям та спростила процедуру – відтепер для анулювання права власності достатньо звернутися до ЦНАПу, або нотаріуса з доступом до РПЗМ, з якого в два кліки можна буде отримати необхідний витяг», – пояснюють у комітеті з містобудування і додають, що перелік цих нотаріусів можна знайти на сайті.

Водночас, припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж буде отримано в Дії житловий сертифікат і заброньовано по ньому кошти на придбання нової домівки. Без припинення права власності не буде змоги перейти до фінального етапу – укладання угоди купівлі-продажу нового майна.

У комітеті з містобудування нагадують, що для того, щоб за програмою єВідновлення придбати нове житло замість зруйнованого необхідно:

  1. Подати заяву про зруйноване житло у застосунку Дія, через ЦНАП або у нотаріуса;
  2. Почекати, поки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації;
  3. Отримати житловий сертифікат у Дії;
  4. Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в Дії. Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
  5. Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Загалом, станом на 19 лютого, українці використали вже 813 сертифікатів на суму в 1,7 млрд гривень, ще 269 родин забронювали кошти на придбання домівки за сертифікатом. Тобто, вони визначились з об‘єктом нерухомості, який планують придбати і незабаром укладуть відповідну угоду.

Нагадаємо, у Києві ВПО та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою та можливістю викупу.

Стало відомо, як оформити субсидію в орендованій квартирі.

«На субсидію можуть претендувати всі, хто оплачує комунальні послуги і кому доходи не дозволяють ці послуги оплачувати. Єдиний виняток щодо проживання – це для внутрішньо переміщених осіб», – сказав директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку.

Левицький зазначає, що внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на субсидію без договору про оренду. Їм потрібно вказати своє місце проживання та оплату ЖКП у заяві. Для решти офіційний договір про оренду є обов'язковим.

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Теги: партії українці держава житло самоврядування послуги Олена Шуляк сертифікат

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