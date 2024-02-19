США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму, заява Японії щодо підтримки України: головне за ніч

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального

Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Японія зробила заяву щодо підтримки України

Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, передає NHK.

Свою заяву Камікава зробила напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в понеділок у Токіо.

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Там прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приєднаються до представників близько 130 компаній з обох країн. Вони обговорять плани двостороннього співробітництва у семи сферах, зокрема у сільському господарстві та інфраструктурі.

Камікава зазначила, що залучення приватного сектору має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України.

Очільниця МЗС Японії також підкреслила важливість включення концепції «Жінки, мир і безпека» до планів відбудови. Вона сказала, що «Японія підтримуватиме всіх українців, включаючи жінок і дітей».

Боррель назвав ключове завдання Євросоюзу перед Україною

Основним завданням Євросоюзу у сфері безпеки щодо України є її членство в ЄС. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає The Guardian.

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Дипломат зазначив, що найбільш суттєві геополітичні виклики, що стоять перед ЄС на сьогодні, пов'язані з Україною, Сектором Гази, глобальним Півднем і обороною.

«Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки», – заявив він.

При цьому Боррель підкреслив, що «найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство» в Євросоюзі.

Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами

Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в коментарі телеканалу Інтер, передає «Укрінформ».

«Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії», – сказав Зеленський.

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Очільник України наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.

Зеленський також підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.

Російські хакери атакували ресурси українських медіа

18 лютого ресурси відомих українських медіа атакували російські хакери. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

«Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію», – йдеться у повідомленні.

До урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу.

«Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту», – йдеться у повідомленні.

Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого. Про це Грем заявив 18 лютого на телеканалі CBS, передає Politico.

«Навальний був одним з найсміливіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Коли він повернувся до Росії, він повинен був знати, що його вб'є Путін, і він був убитий Путіним. Чому б нам не зробити це: Я щойно розмовляв по телефону з двома сенаторами-демократами. Давайте зробимо Росію державним спонсором тероризму за американським законодавством. Змусимо їх заплатити ціну за вбивство Навального», – сказав Грем.

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Грем заявив, що закон про внесення Росії до списку може бути прийнятий вже цього тижня.